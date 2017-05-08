المؤشر نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 17 شهراً

سجلت الأسهم اليابانية مستويات لم تشهدها منذ 17 شهراً، اليوم الاثنين، وسط تعاملات قوية مع استمرار ضعف الين عقبت انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا وساهمت نظرة جيدة لقطاع الأعمال في أوروبا في تعزيز ثقة المستثمرين.

وصعد المؤشر نيكي 2.3% إلى 19895.70 نقطة ليغلق عند أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2015، كما سجل أعلى نسبة صعود يومية منذ منتصف فبراير شباط.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.3% إلى 1585.86 نقطة مع تداول 2.408 مليار سهم وهو أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.

وزاد المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة إلى 14168.72نقطة.