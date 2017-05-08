النحاس يهبط لأدنى مستوى بـ4 أشهر مع تراجع واردات الصين

هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بعد بيانات أظهرت هبوطا حادا في واردات الصين، أكبر مستهلك في العالم، وهو ما يغذي تشاؤم بشأن الطلب في أعقاب تدفقات قوية الأسبوع الماضي إلى المخزونات ببورصة لندن للمعادن.

وهوت واردات الصين من المعدن الأحمر 30% على أساس شهري في أبريل لتصل إلى 300 ألف طن، حسب ما أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك.

وتراجعت أيضا على أساس سنوي مع تضرر الطلب من انحسار في توقعات النشاط الصناعي.

وانخفضت عقود النحاس لأجل 3 أشهر ببورصة لندن للمعادن 1.6% إلى 5496 دولارا للطن بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 5462.50 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من يناير.