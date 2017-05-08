ردود فعل هادئة للأسواق واليورو بعد تتويج "ماكرون"

شهدت الأسواق الأوروبية واليورو مكاسب منذ اليوم الذي فاز فيه "ماكرون" في الانتخابات التمهيدية، ولكنها اليوم تستقبل الخبر بردود فعل هادئة نسبيا.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد اطمئنان المستثمرين إزاء الاستقرار المستقبلي للاتحاد الأوروبي.

وكان اليورو قد ارتفع في التداولات المبكرة للأسواق المالية الآسيوية، ليصل إلى 1.1023 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لليورو منذ 6 أشهر (نوفمبر/تشرين الثاني). وحقق مكاسب مماثلة مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.