الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في 21 شهرا.. فما السبب؟

ساهمت مجموعة من الأنباء الجيدة وتعافي أسهم الموارد في ارتفاع الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر طفيفة في الجلسة السابقة.



وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% ليقبع عند أعلى مستوى في 21 شهرا، وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4% ليعوض جزءا من خسائره عقب فوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا.



وسجل سهم ميكرو فوكاس البريطاني أكبر خسائر على مؤشر ستوكس ونزل أكثر من 12% بعد أن أعلنت الشركة أن الإيرادات في هيلويت باكارد انتربرايز الأميركية التي ستشتريها هوت بنحو 10% في الربع الأخير.



كما تلقت السوق دعما من تعافي أسهم الموارد الأساسية ومكاسب شركات الطاقة وارتفعت أسهم شركات التعدين مع زيادة سعر النحاس.

وسجل سهم جلينكور أكبر مكاسب بارتفاع نسبته 3.3%.



وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% والمؤشر داكس الألماني 0.3% عند الفتح.