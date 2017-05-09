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الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في 21 شهرا.. فما السبب؟

المصدر: لندن – رويترز
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ساهمت مجموعة من الأنباء الجيدة وتعافي أسهم الموارد في ارتفاع الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر طفيفة في الجلسة السابقة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% ليقبع عند أعلى مستوى في 21 شهرا، وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4% ليعوض جزءا من خسائره عقب فوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا.

وسجل سهم ميكرو فوكاس البريطاني أكبر خسائر على مؤشر ستوكس ونزل أكثر من 12% بعد أن أعلنت الشركة أن الإيرادات في هيلويت باكارد انتربرايز الأميركية التي ستشتريها هوت بنحو 10% في الربع الأخير.

كما تلقت السوق دعما من تعافي أسهم الموارد الأساسية ومكاسب شركات الطاقة وارتفعت أسهم شركات التعدين مع زيادة سعر النحاس.

وسجل سهم جلينكور أكبر مكاسب بارتفاع نسبته 3.3%.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% والمؤشر داكس الألماني 0.3% عند الفتح.

كلمات دالّة

#أسهم أوروبا, #المؤشر ستوكس 600, #إيمانويل ماكرون, #رئاسة فرنسا, #شركات الطاقة

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