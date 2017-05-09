سهم "جرير" يحلق في سماء المكاسب بـ6% بعد توزيعات سخية

قفز سهم شركة جرير للتسويق بنحو 6% في تعاملات اليوم مع إعلان الشركة، مساء أمس الاثنين، عن نتائجها في الربع الأول من 2017، وإقرار مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية.

وبلغت أرباح شركة جرير للتسويق الفصلية 221.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 26.51% مقارنة مع 175 مليون ريال في الربع الأول من 2016، ومقابل 214.9 مليون ريال في الربع السابق.

ودفعت المكاسب سهم جرير إلى مستوى 141.25 ريال عند الإغلاق، بعد أن قلص المكاسب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعا، عند 143.5 ريال.

وأرجعت شركة جرير نمو أرباحها الفصلية لارتفاع مبيعات قسم الإلكترونيات بقطاع التجزئة بسبب زيادة مبيعات الهواتف الذكية والتي ترجع جزئيا لزيادة الحصة السوقية، وارتفاع مبيعات قطاع الجملة بسبب مبيعات موسم الفصل الدراسي الثاني مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، إضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

وحققت جرير أرباحا تشغيلية خلال الربع الأول 212.9 مليون ريال، مقابل 166.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016 بنمو 27.71%.

وقد أوصى مجلس إدارة شركة جرير بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول بإجمالي 198.0 مليون ريال، وبحصة للسهم الواحد 2.2 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم 22.0%.

وقالت جرير إن تاريخ التوزيع 25 مايو الجاري.