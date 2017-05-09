نمو أرباح "دبي المالي" الفصلية 19% إلى 102 مليون درهم

أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2017، حيث حققت أرباحاً صافيةً قدرها 102.34 مليون درهم بارتفاع نسبته 19% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2016 والبالغة 86 مليون درهم.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 18% إلى 149.34 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2017، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 127 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2016. وتوزعت الإيرادات بواقع 122 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و27.34 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت نفقات التشغيل 47 مليون درهم مقابل 46.2 مليون درهم في الربع الأول من العام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول في سوق دبي المالي ارتفعت بنسبة 19% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 48.2 مليار درهم مقابل 40.58 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: "سجلت إيرادات وأرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً جيداً مع استمرار السوق في اجتذاب مختلف فئات المتعاملين بفضل تميز بنيته الأساسية والتنظيمية وفق أفضل المتعارف عليه عالمياً".

وقد تعزز هذا الأمر بصورة أكبر مع تطبيق العديد من المبادرات التطويرية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق هذا الأداء الجيد. وحافظ المستثمرون الأجانب، من غير العرب والخليجيين، على زخم نشاطهم في السوق بصافي استثمارات قدره 612 مليون درهم، وهو نفس المستوى المتحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي تقريباً، ما يؤشر على تواصل اهتمام هذه الشريحة من المستثمرين بالفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها سوق دبي المالي.