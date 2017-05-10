الدولار يتراجع بعد إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

هبط الدولار بينما ارتفع الين الذي ينظر إليه كملاذ آمن بعدما أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي في خطوة أحدثت صدمة في واشنطن وحدت من الإقبال على المخاطرة والذي كان قوياً هذا الأسبوع.

وتلقى الين دعماً أيضاً من تجدد المخاوف بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية اختباراً جديداُ لأسلحة.

وكانت العملة اليابانية هبطت إلى أدنى مستوى في 8 أسابيع أمس الثلاثاء مع زيادة إقبال المستثمرين على العملات المنطوية على قدر أكبر من المخاطرة بعد نتائج انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع.

وتراجع الدولار إلى 113.87 ين بعدما صعد إلى 114.325 ين أمس.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنحو 0.2%.