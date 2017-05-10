بيتكوين تقفز إلى مستوى قياسي جديد فوق 1700 دولار

سجلت بيتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أثناء التعاملات وسط طلب قوي على العملة الرقمية مع تزايد استخدامها كأداة للدفع.



وصعدت بيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 1760.40 دولار قبل أن تتراجع قليلا إلى 1747.89 دولار في نهاية التعاملات بزيادة 6% على مدى الجلسة وموسعة مكاسبها منذ بداية العام إلى حوالي 80%.



وبلغت القيمة السوقية للبيتكوين اليوم الثلاثاء 52.5 مليار دولار وفقا لبيانات من موقع كوين ماركت كاب دوت كوم.



وفضلا عن كونها أصلا يمكن تداوله في البورصات مثل الأسهم والسندات فإن بيتكوين أصبحت وسيلة للدفع لبعض شركات التجزئة ووسيلة لتحويل الأموال بدون الحاجة إلى طرف ثالث.

