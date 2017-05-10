بورصة نيويورك تتحرك للفوز بإدراج أرامكو الأضخم بالتاريخ

قالت مصادر مطلعة إن وفدا من #بورصة_نيويورك سيزور #السعودية في أواخر مايو في محاولة لاجتذاب طرح عام أولي لشركة النفط العملاقة #أرامكو_السعودية المملوكة للدولة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتأتي الزيارة إلى الرياض في أعقاب زيارة مماثلة قام بها كزافييه روليه، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن مع سعي كبريات البورصات العالمية للفوز بشريحة من الطرح الذي من المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في التاريخ.

وتخطط أرامكو لإدراج نحو 5 بالمئة من أسهمها، غالبيتها في سوق الأسهم السعودية (تداول)، ومن المرجح إدراج الباقي في بورصة أو بورصتين أو ثلاث بورصات عالمية، بحسب ما قالته مصادر في وقت سابق.

وقال مسؤولون سعوديون إن الطرح العام الأولي، المزمع في 2018، ستبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار.

وامتنعت أرامكو وبورصة نيويورك عن التعقيب. وقالت المصادر المطلعة لرويترز، إن وفد بورصة نيويورك سيأتي إلى السعودية بعد وقت قصير من الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة.

تنافس عالمي على الإدراج التاريخي

وبورصة نيويورك هي أكبر سوق للأسهم في العالم، وتوجد بين الشركات المدرجة فيها شركات عالمية كبرى للنفط، مثل شيفرون وإكسون موبيل، لكنها تواجه منافسة من بورصات أخرى تتيح مرونة في القواعد التنظيمية وفرصا للمستثمرين الآسيويين.

وتسعى بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وتورونتو جميعها إلى الفوز بنصيب من الطرح العام الأولى لأرامكو، حيث تعد بورصة هونغ كونغ حاليا الأوفر حظا بين البورصات الآسيوية، نظرا لروابطها الاستراتيجية مع الصين وهي مستورد رئيسي للنفط السعودي.

وكان روليه رئيس بورصة لندن انضم إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء زيارتها إلى الرياض في أبريل/نيسان، في اجتماعات مع مسؤولين اقتصاديين سعوديين في محاولة لتعزيز فرص لندن.

وتقوم بورصة لندن بتعديل قواعدها التنظيمية لتصبح أكثر جاذبية حيث ابتدعت نموذجا جديدا للإدراج يتيح للشركات الكبرى المملوكة للدولة مثل أرامكو تفادي معظم متطلبات الحوكمة الصارمة للإدراج.

ومن بين تلك المتطلبات الصارمة أن تقوم الشركات بإدراج ما لا يقل عن 25 بالمئة من أسهمها، بينما أشارت أرامكو حتى الآن إلى أنها لن تطرح حصة تزيد عن 5 بالمئة.