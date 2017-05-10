ًنيكاي يرتفع عند أعلى مستوى في 17 شهراً

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 17 شهراً، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يدعم فيه المسار الضعيف للين معنويات المستثمرين.

لكن مكاسب السوق كانت محدودة، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطر بعد أن أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، وفي خضم توترات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.3% إلى 19900.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

وانخفض الدولار 0.2% مقابل الين عند 113.83 ين، دون مستواه المرتفع البالغ 114.325 المسجل في تعاملات الأسواق الخارجية، لكن متعاملين يقولون إن المستثمرين مرتاحون لهذا المستوى، حيث يرتفع الدولار بعيدا عن مستوياته المنخفضة التي بلغها في الآونة الأخيرة.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1585.19 نقطة، وارتفع المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بواقع 0.2% إلى 14146.47 نقطة.