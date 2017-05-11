أميركا تسجل 182 مليار دولار فائضا بالميزانية خلال أبريل

أشارت بيانات من وزارة الخزانة أن الحكومة الأميركية حققت فائضا في الميزانية قدره 182 مليار دولار في أبريل نيسان مخالفة توقعات السوق التي كانت تشير إلى عجز.



ووفقا لبيان الخزانة الشهري للميزانية فإن فائض الميزانية في أبريل نيسان 2016 بلغ 106 مليارات دولار.



وقال البيان إن العجز في الميزانية منذ بداية السنة المالية 2017 بلغ 344 مليار دولار مقارنة مع 353 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2016 . وبدأت السنة المالية 2017 في أول أكتوبر تشرين الأول الماضي.



وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 456 مليار دولار بزيادة 4% عن أبريل نيسان 2016 في حين بلغت المصروفات 273 مليار دولار بانخفاض قدره 18% عن الشهر نفسه من العام الماضي.