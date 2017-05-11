الإسترليني يتراجع بعد بيانات بريطانية مخيبة للآمال

تراجع الجنيه ال‘سترليني مقابل الدولار واليورو، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات ناتجا صناعيا بريطانيا أضعف كثيرا من المتوقع في مارس/آذار وارتفاع العجز التجاري ارتفاعا حادا.

وانخفض الناتج الصناعي 0.5%، وجرت مراجعة أرقام فبراير/شباط بالخفض.

وزاد العجز التجاري البريطاني أكثر من المتوقع في انتكاسة جديدة لآمال أن يساعد تراجع قيمة الإسترليني منذ استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في إعادة التوازن للاقتصاد.

وانخفض الإسترليني إلى 1.2914 دولار بعد البيانات أي أقل 0.2% تقريبا عن الإغلاق السابق. وكانت العملة متداولة عند 1.2938 دولار في وقت سابق من اليوم.

ونزل الإسترليني 0.3% إلى 84.26 بنس لليورو من 84.19 بنس قبل إعلان البيانات.