المنير: إحالة قانون ضريبة الدمغة إلى مجلس النواب بمصر

أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في #مصر عمرو المنير، أنه تم الانتهاء من مناقشة تعديلات مشروع قانون #ضريبة_الدمغة وتأجيل #الأرباح_الرأسمالية من مجلس الدولة.

وأضاف المنير أنه من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب لتحديد جلسة تمهيدا لمناقشته خلال الأيام المقبلة.

ومن المفترض بحسب ما أقرت #الحكومة_المصرية بدء العمل بضريبة الدمغة في #بورصة_مصر الأربعاء المقبل وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، الذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى شهر مايو من عام 2020، لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.

يُذكر أن ضريبة الدمغة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.