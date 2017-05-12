الدولار يتجه لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية خلال عام

ظل الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، متجها صوب أقوى أسبوع له هذا العام بعد بيانات أسعار المنتجين وسوق العمل التي عززت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجددا في يونيو/حزيران.



وكانت موجة صعود أخذت الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة قد تلاشت منذ بداية العام الحالي. وتراجعت العملة خمسة بالمئة وسط شكوك إزاء إجراءات دعم النمو التي تعهد بها ترمب.



واستقر اليورو عند 1.0865 دولار منخفضا 1.2% منذ يوم الاثنين في أسوأ أداء أسبوعي له على مدى ستة أسابيع. وكانت العملة الموحدة سجلت أعلى مستوياتها في ستة أشهر فوق 1.10 دولار مطلع الأسبوع بفعل مشاعر الارتياح لفوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية.



واستقر الدولار عند 113.81 ين منخفضا عن أعلى مستوى في 8 أسابيع 114.38 ين الذي بلغه في وقت سابق هذا الأسبوع.



وارتفع اليورو أكثر من 4% في الأسابيع الثلاثة منذ الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية في حين تراجع الين مع انحسار تحاشي المخاطرة.