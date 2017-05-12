الذهب يرتفع بدعم المخاوف السياسية الأميركية

ارتفع الذهب اليوم الجمعة ليتجه لإنهاء الأسبوع على صعود طفيف حيث أججت الإقالة المفاجئة لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة مخاوف المستثمرين وعززت الطلب على المعدن حتى مع اتجاه الدولار صوب أقوى أسبوع له هذا العام.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1228.61 دولار للأونصة. وصعد الذهب 0.5% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر.



وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1229.26 دولار للأونصة.

وصعدت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 16.39 دولار وأصبحت بصدد أول زيادة أسبوعية لها في أربعة أسابيع.



وتقدم البلاتين 0.3% إلى 917.60 دولار وزاد البلاديوم 0.7% إلى 806.80 دولار للأونصة.

