أسهم متاجر التجزئة تتصدر الخسائر بأميركا وأوروبا

انخفض المؤشران ستاندرد آند بورز وداو الأميركيان، حيث أثرت بيانات اقتصادية هزيلة على قطاع البنوك وتزايدت المخاوف بشأن نوردستروم ومتاجر تجزئة أخرى بحسب رويترز.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 23.22 نقطة أو ما يعادل 0.11 بالمئة إلى 20896.2 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.57 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 2390.87 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 5.27 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 6121.23 نقطة.

من جهة أخرى ارتفعت الأسهم الأوروبية بمكاسب صناع الدواء ونشاط الصفقات، في حين تراجع سهم مجموعة ريتشمونت للمنتجات الفاخرة إثر تحديث مخيب للآمال.

ونزل سهم الشركة المالكة لعلامة "كارتييه" 5.6 في المئة متصدراً الخسائر في أوروبا، بعد أن قالت إن بيئة العمل ستظل متقلبة، إثر انخفاض صافي الربح أكثر من توقعات السوق.

وتظل نتائج الشركات الأوروبية قوية حيث فاقت أرباح 67 في المئة منها التوقعات وفقاً لبيانات "تومسون رويترز آي بي إي أس". وساعدت النتائج مع انحسار المخاوف السياسية على رفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أعلى مستوى في 21 شهراً في وقت سابق من الأسبوع.