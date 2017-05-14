"أبوظبي للاستثمار" تطرح أوراقاً استثمارية ذات دخل ثابت

أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها أبوظبي، عن تعاونها مع البنك السويسري "جوليوس باير"، لطرح نوع مبتكر من منتجات الدخل الثابت الخليجية، بهدف تلبية الاحتياجات الاستثمارية المتغيرة للمؤسسات الاستثمارية بالمنطقة بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد والشركات العائلية ذات الخبرة الاستثمارية.

وتهدف هذه الورقة الاستثمارية المبتكرة التي يتولى هيكلتها البنك السويسري "جوليوس باير"، بينما ستديرها وحدة إدارة الأصول لدى "شركة أبوظبي للاستثمار"، إلى تحقيق عائد استثماري سنوي إجمالي بنسبة 5.5% بسعر فائدة (كوبون) 4.5% سنوياً توزع كل ثلاثة أشهر.

ويتميّز المنتج الجديد عن الخيارات الاستثمارية المشابهة المتاحة حالياً، بكونه يقدم عوائد مجدية وتدفقات نقدية عالية، فضلاً عن أنه يمكن استبدال قيمته بالنقد بشكل يومي، حيث سيعمل البنك السويسري "جوليوس باير" كصانع سوق لهذه الورقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزداد فيه اهتمام المستثمرين في المنطقة، بإنشاء محافظ استثمارية أكثر توازناً من خلال تخصيص جزء أكبر من رأس المال للصكوك والسندات منخفضة المخاطر، مع المحافظة على تحقيق عائدات مجزية.

ويتيح المنتج الجديد فرصة قيّمة للاستثمار في محفظة صكوكٍ وسنداتٍ مميزة مقوّمة بالدولار ومصنفة من الدرجة الاستثمارية العالية، بدءاً من (A-) وما فوق.

وكان اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالمنطقة قد شهد تراجعاً نسبياً بأسواق منتجات الدخل الثابت مقارنةً مع نظرائها حول العالم، في الوقت الذي تطالب فيه الجهات التنظيمية اليوم، العديد من المؤسسات الاستثمارية بإنشاء محافظ استثمارية أكثر تنوعاً وتوازناً. فعلى سبيل المثال، تُطالب "هيئة التأمين" بدولة الإمارات، شركات التأمين بألاّ يتجاوز مستوى تعرض أي منها لمخاطر الاستثمار في العقارات والأسهم المدرجة بدولة الإمارات، نسبة الـ 30%، بينما يمكن أن تصل استثماراتها في السندات من فئة A- والسندات الحكومية إلى 80% و100% على التوالي.