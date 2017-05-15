آسيا تسجل ضحايا جدداً بالهجوم الإلكتروني غير المسبوق

سجلت شركات آسيوية حالات جديدة من الاختراق صباح اليوم ضمن موجة الهجمات الإلكترونية العالمية غير المسبوقة، فيما تتوقع الأسواق مزيداً من الاختراقات مع افتتاح المزيد من الشركات مكاتبها في أوروبا.

وكان الهجوم الإلكتروني الذي ضرب أهدافا في مختلف أنحاء العالم, أوقع أكثر من مئتي ألف ضحية, معظمها من الشركات في 150 دولة، بحسب ما أكده مدير EUROPOL.

وينتشر الفيروس الإلكتروني المعروف بـWannaCry من خلال الإيمايل وقد تمت السيطرة عليه مؤقتاً، لكن يخشى الخبراء أن مخترعيه سيقومون بتطويره ومعاودة الهجمات.

ومن بين الشركات الكبرى المتأثرة بهذا الهجوم FedEx الأميركية وTelefónica الإسبانية وشركة RENAULT الفرنسية وشركة قطارات Deutsche Bahn الألمانية، إضافة إلى عملاق الطاقة الصيني PetroChina.