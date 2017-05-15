48 شركة كويتية مهددة بوقف أسهمها إن لم تعلن نتائجها غدا

أعلنت بورصة الكويت بأنه سوف يتم إيقاف أسهم 48 شركة في حال عدم تقديم البيانات المالية المرحلية في الموعد النهائي المحدد في الساعة 8:45 من صباح يوم غد.

وحتى مساء أمس، كان أكثر مِن 45% وبعدد يقارب 80 شركة متأخرة عن الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من هذه السنة في كل القطاعات، وبينها بنوك أيضا، حيث لم يعلن بنك التجاري الكويتي عن نتائجه الفصلية حتى الآن.

ويتوقع أن البنك المركزي ينتظر من البنك حجز مخصصات إضافية بسبب القضية العالقة في التمييز بين البنك وبين شركة دار الاستثمار في ما يخص أسهم بنك وربة.

شركات عدة أفصحت عن نتائجها أمس، بينها "المركز المالي" العائد للربحية ومجموعة "الصناعات الوطنية" النامية أرباحها فوق 700%.

ونمت أرباح "الوطنية العقارية" بنحو 5% في الربع الأول، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، في حين تراجعت أرباح "تمدين استثمار" بنحو 3%.

والشركات هي الآتية:

البنك التجاري الكويتي (تجاري)، شركة التسهيلات التجارية (تسهيلات) ، مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (أرزان)، شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، شركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي)، شركة أعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)، الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار (كفيك) ، شركة كامكو للاستثمار (كامكو)، شـركـة المدار للتمويل والاستثمار (مدار) ، شركة الديرة القابضة (الديرة) ، شركة نور للإستثمار المالي (نور) ، الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة) ، شركة أموال الدولية للإستثمار (أموال) ، شركة وربة للتأمين (وربة ت)، شركة عقارات الكويت (عقارات ك)، شركة التمدين العقارية (تمدين ع) ، شركة المصالح العقاريه المصالح ع)، شركة سنام العقارية (سنام)، شركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك)، شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)، شركة الأرجان العالمية العقارية (أرجان)، شركة أبيار للتطوير العقاري (أبيار)، الشركة العالمية للمدن العقارية (المدن)، شركة رمال الكويت العقارية (رمال)، شركة أسمنت الكويت (اسمنت)، شركة المقاولات و الخدمات البحرية (بحرية)، شركة الكوت للمشاريع الصناعية (الكوت)، شركة المعدات القابضة (المعدات)، لشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (استهلاكية)، الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس (الجبس)، شركة الفنادق الكويتية (فنادق)، الشركة الوطنية للتنظيف (تنظيف)، شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (م سلطان)، شركة مجموعة عربي القابضة (عربي قابضة)، شركة هيتس تيليكوم القابضة (هيتس تلكوم)، شركة التخصيص القابضة (التخصيص)، شركة نفائس القابضة (نفائس)، الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف)، الشركة الوطنية للميادين (ميادين)، شركة ايفا للفنادق والمنتجعات (ايفا فنادق)، شركة النخيل للانتاج الزراعي (النخيل) ، شركة مجموعة أسس القابضة (اسس)، شركة مشرف للتجارة والمقاولات (مشرف)، الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود (أولى وقود)، شركة حيات للإتصالات (حيات كوم)، الشركة الكويتية للأغذية (اغذية)

شركة سند القابضة (سند)، شركة عمار للتمويل والاجارة (عمار).



الاستعدادات لتطبيق نظام التداول الجديد

وفي سياق متصل، أعلنت بورصة الكويت عن إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي اعتباراً من يوم الأحد المقبل، نظراً لتطبيق نظام وحدات التغيير السعري الجديد.

يذكر أن البورصة على موعد الأحد مع تغيير جذري لنظام التداول ليصبح كالآتي:

- تغيير الوحدات السعرية للتداول لتصبح الأسهم بسعر من 0 إلى 100.9 فلس، تتغير صعودا او هبوطا بسعر 0.1 فلس. وتصبح الأسهم بسعر من 101 فلس، تتغير صعودا أو هبوطا بسعر 1 فلس.

- تغير الحدود السعرية بهامش ارتفاع بحد أعلى وهبوط بحد أدنى بنسبة 20% من سعر الأساس.

- إغلاق جلسة السوق سيكون عشوائيا في آخر دقيقتين (الهدف القضاء على الإغلاقات الوهمية)

التسوية المالية ستصبح T+3 بدل T+0 حاليا للمقيمين بالكويت وT+2 للأجانب، وسيكون استحقاق التوزيعات وحق حضور الجمعيات بعد 3 أيام من تاريخ الصفقة.