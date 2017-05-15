عمومية "إكسترا" تقر زيادة رأس المال 17% بأسهم منحة

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، في اجتماعها أمس الأحد 14 مايو، زيادة رأسمال الشركة بنسبة 16.66% عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 6 أسهم.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الاثنين، فسوف يتم زيادة رأس المال من 360 مليون ريال إلى 420 مليون ريال، عن طريق رسملة 60 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي 2016. ليرتفع عدد الأسهم من 36 مليون سهم إلى 42 مليون سهم.

وقالت الشركة إن الزيادة تهدف إلى دعم المركز المالي، علماً بأن أحقية الأسهم المجانية ستكون لمالكي الأسهم المقيدين بسجلات تداول الهيئة بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية.

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين خلال عام 2017 مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 31.95 ريال، خلال جلسة اليوم الاثنين 15 مايو، وسوف تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 17 مايو الجاري.

وكانت البيانات المالية للشركة خلال عام 2016 قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 2.1 مليون ريال، مقابل 49.2 مليون ريال لعام 2015 بتراجع نسبته 95.73%.

ووافقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت اجتماعها في شهر أبريل الماضي على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الأول والربع الثاني من العام 2015م بواقع 50 هللة للسهم عن كل ربع، مع عدم توزيع أرباح عن الربع الثالث والرابع.