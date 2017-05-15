فيروس "الفدية" يدفع أسهم أمن الإنترنت إلى مستوى قياسي

ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بزيادة أسعار النفط، في الوقت الذي تعزز فيه هجمات إلكترونية عالمية أسهم الشركات المتخصصة في برامج الأمن الإلكتروني.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.3% بعدما بلغ مستوى قياسيا جديدا.

وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 100 بمقدار 0.3%.

وقفزت أسعار النفط بعدما قال وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، إنهما يدعمان تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ودعم هذا الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مع ارتفاع مؤشري أسهم الموارد الأساسية والنفط 1% و0.8% على الترتيب.

وكان سهم أتلانتيا الإيطالية لإدارة الطرق السريعة ضمن أكبر الرابحين في أوروبا، ليرتفع 3%، بعدما تقدمت الشركة بعرض بقيمة 16 مليار يورو للاستحواذ على منافستها الإسبانية أبرتيس التي لم يشهد سهمها تغيرا يذكر.

وقفز سهم سوفوس لأمن الشبكات السحابية المدرجة في لندن 3.6% إلى مستوى قياسي، في الوقت الذي زاد فيه الطلب على أسهم شركات الأمن الإلكتروني، بعد أن عطل هجوم إلكتروني عالمي مصانع سيارات ومستشفيات ومتاجر ومدارس في أنحاء العالم.