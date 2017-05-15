مستويات قياسية جديدة لمؤشرات الأسهم الأميركية

سجل المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة جديدة أثناء التعاملات مع حصول أسهم شركات الطاقة على دعم من صعود أسعار النفط وتجاهل المستثمرين تأثير هجوم الكتروني عالمي.

وصعد النفط إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن قالت السعودية وروسيا إن هناك حاجة إلى تمديد تخفيضات المعروض من الخام حتى مارس آذار 2018 وهي خطوة نحو تمديد اتفاق تقوده منظمة أوبك لدعم الأسعار لفترة أطول مما تم الاتفاق عليه أصلا.

وارتفعت جميع القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر ستاندرد آند بورز500 وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والموارد الأساسية لترفع المؤشر 12.54 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 2403.44 نقطة في أواخر جلسة التعاملات الصباحية ببورصة وول ستريت.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 32.11 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 6153.04 نقطة وهو أعلى مستوى له على الاطلاق أثناء التعاملات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 89.46 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 20986.07 نقطة. وعلى مدى 52 أسبوعا سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 34 مستوى مرتفعا جديدا وستة مستويات منخفضة جديدة في حين سجل ناسداك 108 مستويات مرتفعة جديدة و26 مستوى منخفضا جديدا.