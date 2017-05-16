مصر تتجه لإلغاء الـ100 ألف دولار سقف تحويلات الأفراد

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، "إن الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار".

وأضاف عامر أن البنك سيلغي "قريبا" سقف 100 ألف دولار المفروض على تحويلات الأفراد.

وأبلغ عامر مؤتمرا صحافيا في القاهرة "القيود الخاصة بالأفراد ببند المئة ألف دولار سيتم إلغاؤها.. قريبا.

"لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن".

وأضاف أن مصر ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو/حزيران.

وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليار دولار.

وقال عامر في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في الستة أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا "وهذا لم يحدث في 10 سنوات".

وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "أصبحت تاريخا بلا عودة" وذلك بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى النصف وأطلق موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 30%.

وقال عامر "الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار".

وأضاف عامر أن البنك سيلغي "قريبا" سقف 100 ألف دولار المفروض على تحويلات الأفراد.

وأبلغ عامر مؤتمرا صحافيا في القاهرة "القيود الخاصة بالأفراد ببند المئة ألف دولار سيتم إلغاؤها.. قريبا.

"لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن".