اليونان تتجه لإصدار سندات بحال توصلت لاتفاق مع الدائنين

تخطط اليونان لأول إصدار لسندات سيادية في ثلاث سنوات بحلول يوليو/تموز إذا توصلت لاتفاق مع دائنيها الدوليين لتخفيف ديونها على فترة أطول وإذا أدرجها البنك المركزي الأوروبي في برنامجه لمشتريات السندات.

وتقول مصادر مطلعة على الخطة إن أثينا تريد اختبار شهية السوق للدين اليوناني قبل أن ينتهي برنامج حالي للدعم المالي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو في منتصف 2018 .

وكانت المرة السابقة التي ذهبت فيها اليونان إلى أسواق السندات الدولية من خلال إصدارين في 2014 قبل عام من سقوطها في أزمة أثناء مواجهة حامية بين دائنيها وحكومتها اليسارية المنتخبة حديثا التي تعهدت بإنهاء إجراءات التقشف المنصوص عليها في برنامج الدعم المالي.

وانتهى ذلك الجزء من الأزمة بتوقيع البلاد اتفاقا جديدا للدعم المالي هو الثالث منذ 2010.

وجمعت اليونان في إصداري السندات لأجل خمس سنوات اللذين طرحتهما في 2014 ثلاثة مليارات يورو.