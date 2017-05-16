قلق سياسي يقفز باليورو لأعلى سعر بـ6 أشهر أمام الدولار

ارتفع اليورو متجاوزا 1.10 دولار اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوياته منذ انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر مع تعرض العملة الأميركية لضغوط من جراء الاضطرابات السياسية والشكوك بشأن سعر الفائدة، بينما يتوقع المتعاملون بيانات قوية للنمو بمنطقة اليورو.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى إلى أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن ارتفع إلى أعلى سعر له في 14 عاما في وقت سابق هذا العام، توقعا لتعزيز النمو والتضخم بفعل خطط ترمب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.

وتراجع المؤشر 0.4 % اليوم إلى 98.555 منخفضا أكثر من 5% عن ذروة يناير/كانون الثاني.

وانخفض الدولار 0.3 % أمام العملة اليابانية إلى 113.45 ين.