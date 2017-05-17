إلغاء إدراج أسهم بيشة الزراعية من سوق الأسهم السعودية

قررت هيئة السوق المالية السعودية إلغاء إدراج أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع "تداول"، إن شركة بيشة للتنمية الزراعية للإجراءات النظامية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، وأخذاً بالاعتبار الأحكام الواردة في المادة 150 من نظام الشركات والإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها خلال الفترات النظامية المحددة.

وكانت الهيئة قد دعت في مايو من العام الماضي مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأسمالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات.