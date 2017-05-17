الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد مخاوف جيوسياسية

صعد الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء بعد تراجع الأسهم الآسيوية وانخفاض الدولار في ظل حالة من الضبابية السياسية الأميركية.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1243.31 دولار للأونصة بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ يوم الثالث من مايو أيار عند 1244.70 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.



وحقق الذهب ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1243.50 دولار للأونصة.



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية إلى أدنى مستوياته منذ يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 98.112.



وتأثر الدولار سلبا ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وانخفاض العائد على السندات الأميركية مع تصاعد التوتر في واشنطن وصدور بيانات ضعيفة عن الإسكان.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة لأعلى مستوى لها منذ الثاني من مايو أيار وزادت 0.3% إلى 16.87 دولار للأونصة.



ووصل البلاتين لأعلى مستوى له منذ الأول من مايو أيار في وقت سابق من الجلسة لكنه انخفض بعدها 0.1% إلى 936.74 دولار للأونصة.



وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 791.50 دولار للأونصة.

