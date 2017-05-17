مستوى قياسي جديد لمؤشر ناسدك الأميركي

أنهى المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز جلسة التداول ببورصة وول ستريت مساء أمس الثلاثاء بلا تغير يذكر بعد مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية وأرباح شركات التجزئة في حين أغلق المؤشر ناسداك على مستوى قياسي مرتفع جديد مدعوما بمكاسب لأسهم التكنولوجيا.



وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 2.19 نقطة أو ما يعادل 0.01% إلى 20979.75 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.65 نقطة أو 0.07% ليغلق عند 2400.67 نقطة بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا جديدا أثناء التعاملات عند 2405.77 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 20.20 نقطة أو 0.33% ليغلق على 6169.87 نقطة وهو مستوى إغلاق قياسي جديد وبعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6170.16 نقطة.