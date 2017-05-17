"الروبل" الروسي يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع

تراجع الروبل الروسي قليلا في المعاملات المبكرة لينزل من أعلى مستوى له في 3 أسابيع متأثرا بانخفاض أسعار النفط.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل 0.3% مقابل الدولار إلى 56.77 روبل للدولار بعدما سجل أعلى مستوى له منذ نهاية أبريل عند 56.16 روبل للدولار أمس.

وقالت شركة أوكتريتي للسمسرة في مذكرة، إن الروبل زاد نحو 8% مقابل الدولار منذ بداية العام، وهو ما يعتبر عادة تحركا كبيرا إلى حد ما، مضيفة أن "من غير الواضح" ما إذا كان سيحقق المزيد من المكاسب.

وتراجع الروبل مقابل اليورو 0.4% إلى 62.95 روبل لليورو.