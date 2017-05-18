نيكاي يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل مخاوف أميركية

تراجعت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم الخميس بسبب المخاوف من أن تؤدي المزاعم المتعلقة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تأخير جهوده المتعلقة بالخفض الضريبي والحوافز الاقتصادية.



وفاق تأثير التوتر السياسي في البيت الأبيض، الذي أدى لتراجع حاد في الأسهم الأميركية أمس الأربعاء، بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان أعلنت صباح اليوم.



ونزل المؤشر نيكاي القياسي 1.3 % ليغلق عند 19553.86 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ الثاني من مايو.



وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% إلى 1555.01 نقطة وهبط المؤشر جيه.بي.اكس - نيكاي 400 بنسبة 1.3 % ليسجل 13875.98 نقطة.