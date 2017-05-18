هبوط حاد للريال البرازيلي لـ6% وتعليق بورصة ساو باولو

المصدر: ساو باولو - أ ف ب

سجلت الأسواق المالية في البرازيل لدى افتتاحها الخميس تراجعا حادا بعد تقارير عن موافقة الرئيس ميشال تامر على دفع رشى إلى سياسي فاسد، فتراجع الريال بنحو 6% أمام الدولار وعلق التداول في بورصة ساو باولو.

وأكدت شركة "سي إم آي" الاستشارية أن الريال تراجع 5.46% فبات سعر صرف الدولار 3.315 مقابل 3.134 ريالات لدى إقفال السوق الأربعاء.

وعلقت تداولات البورصة لثلاثين دقيقة بعد تراجع مؤشر "بوفيسبا" 10%.

وتشكل هذه التطورات انقلابا للاتجاه التصاعدي بعد البدء التدريجي في استعادة ثقة المستثمرين بأكبر اقتصاديات أميركا اللاتينية بعد سنتين من الركود.

وسجل التراجع بعد نشر صحيفة "أو غلوبو" تسجيلا لتامر يوافق فيه على الاستمرار في دفع رشى لشراء صمت الرئيس السابق لمجلس النواب ادواردو كونها المسجون، خلال اجتماعه مع رجل الأعمال جوسلاي باتيستا.

ونفى تامر هذه الأنباء وفي وقت مبكر الخميس ألغى لقاء مقررا مع قادة الأحزاب.