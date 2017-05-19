الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 5 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف أبريل/ نيسان مع تراجع الدولار في ظل التوترات السياسية بالولايات المتحدة.

وفي الجلسة السابقة، أوقف المعدن الأصفر موجة صعود استمرت خمسة أيام وهبط 1.1% بفعل إقبال المستثمرين على جني الأرباح مسجلاً أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية منذ الثالث من مايو/ أيار.

وبحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1250.96 دولار للأونصة. وصعد المعدن 1.9% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في خمسة أسابيع.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1251.10 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3% اليوم بعدما استعاد بعض عافيته في الأسواق الخارجية بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 765.90 دولار للأونصة. وهبط المعدن 5% منذ بداية الأسبوع متجها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يناير كانون الثاني.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 930.25 دولار للأونصة، بينما ارتفعت الفضة 0.9% إلى 16.69 دولار للأونصة.

وارتفع المعدنان نحو 1.7% و1.4% منذ بداية الأسبوع على الترتيب ويتجهان لتسجيل أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أبريل نيسان.