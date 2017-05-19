مشتريات أجنبية تنقذ بورصة مصر من خسائر أسبوعية عنيفة

أنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع على ارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، لكن خسرت الأسهم المدرجة نحو نصف مليار جنيه، بضغوط قوية من المبيعات المحلية والعربية التي استمرت على مدار جلسات تداول الأسبوع، مقابل مشتريات أجنبية ساهمت في تقليص حدة خسائر الأسهم.

وشهد السوق تحسنا واضحا في قيم وأحجام التعاملات، خاصة في جلستي الثلاثاء والأربعاء، لتتجاوز المليار جنيه، خاصة بعد الإعلان عن إرسال الحكومة المصرية لقانوني تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة إلى البرلمان لمناقشتهم والتصديق عليهم، لكن رفع جلسات مجلس النواب حتى نهاية الشهر الجاري لم يتح إقرارهم قبل 16 مايو الجاري، الذي تنتهي فيه مهلة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الجاري خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو نصف مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.07% بعدما تراجع من نحو 667.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 666.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% تعادل نحو 46 نقطة بعدما ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 12952 نقطة، مقابل نحو 12906 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع، نحو 1.38 مليار سهم، بقيمة 3.8 مليار جنيه.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي بنسبة 0.18% خلال الأسبوع، إلى مستوى 77 جنيهاً، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم، بقيمة 264.6 مليون جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.68% مضيفاً نحو 4 نقاط بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 591 نقطة مقابل نحو 587 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنسبة 1.47% مرتفعاً من مستوى 1360 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1380 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

واستحوذت تعاملات الأفراد على نحو 60.6% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، ومالت تعاملاتهم نحو البيع بصافي 67.9 مليون جنيه، فيما استحوذت المؤسسات على 39.4% بصافي شرائي ذات القيمة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 67.2% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات الأجانب والعرب على 19.3% و13.5% على الترتيب.

وكانت شركة "أصول" لإدارة الأوراق المالية، قد ذكرت في تقرير أصدرته أمس، أن التحركات العرضية سيطرت على أداء المؤشر الرئيسي بين مستوى الدعم الجديد قرب 12850 نقطة، ومستوى المقاومة السابق قرب 13100 نقطة، قبل أن يغلق مع نهاية جلسات الأسبوع قرب مستوى 12952 نقطة، في ظل تحركات عرضية سيطرت على أداء غالبية الأسهم القيادية، باستثناء جلسة الثلاثاء الماضي.