نيكاي يغلق مرتفعاً بدعم الأسهم المالية في اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة وسط إقبال متصيدي الصفقات الرابحة على شراء أسهم القطاع المالي التي تعرضت لموجة بيع شديدة في الجلسة السابقة لكن المكاسب كانت محدودة مع توخي المستثمرين الحذر بسبب الضبابية السياسية في الولايات المتحدة.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.2% ليغلق عند 19590.76 نقطة، معوضا خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة.

وقفز سهم تاكاتا كورب 20% اليوم بعد اتفاق أربع شركات لصناعة السيارات من بينها تويوتا موتور على تسوية بقيمة 553 مليون دولار تتعلق بدعاوى تخص مالكي نحو 16 مليون سيارة جرى استدعاؤها بسبب عيب محتمل في مضخات الوسائد الهوائية التي تنتجها تاكاتا.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1559.73 نقطة، في حين صعد المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.4% لينهي اليوم عند 13929.80 نقطة.