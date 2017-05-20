الاسترليني يخترق 1.30 دولار ويقترب من أعلى سعر بـ8 أشهر

عاود الجنيه الإسترليني الارتفاع صوب أعلى مستوى في ثمانية أشهر فوق 1.30 دولار الجمعة وسط تراجع واسع النطاق للدولار.



وصعد الإسترليني إلى أعلى سعر له في ثمانية أشهر عند 1.3048 دولار بعد أرقام قوية لمبيعات التجزئة الخميس لكنه فقد قوة الدفع بعد ذلك. وزادت المكاسب إلى 0.68%، إلى 1.3028 دولار.



لكن المحللين يقولون إن الاسترليني، الذي ارتفع أكثر من 3%، في الشهر الأخير بفعل الدعوة إلى انتخابات مبكرة في بريطانيا، سيجد صعوبة في تحقيق مزيد من المكاسب.



وقال جيريمي ستريتش محلل سوق الصرف لدى سي.آي.بي.سي ورلد ماركتس "الأرجح بالنسبة لي أن أواصل المراهنة على تراجع الاسترليني.. فرص الصعود محدودة من هنا."



ونزلت العملة البريطانية 0.2 % مقابل اليورو إلى 85.95.