الذهب يواصل الصعود بعد أكبر زيادة أسبوعية بـ5 أسابيع

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن حقق أكبر زيادة أسبوعية له في 5 أسابيع مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل التوترات السياسية في الولايات المتحدة وانحسار توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بقوة هذا العام.

وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 % إلى 1255.96 دولار للأونصة، وزادت عقود الذهب الأميركية 0.2 % إلى 1255.80 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وارتفع المعدن 2.2% الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المضي قدما في التحفيز المالي الذي تعهد به بعد العاصفة السياسية التي أثارتها مزاعم وجود صلات مع روسيا وإقالته جيمس كومي، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي.

وارتفعت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 16.96 دولار للأونصة بعد أن لامس 17.13 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ أول مايو .

وصعد البلاتين 0.2% إلى 940.10 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 760.20 دولار للأونصة.