الذهب يستقر وسط جني للأرباح رغم ضعف الدولار

استقر الذهب دون تغيير يذكر في حين يواجه صعوبة في الارتفاع بعد أسبوعين من المكاسب القوية، رغم تراجع الدولار والهجوم الانتحاري الدامي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية.

وإثر الانفجار الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصا على سعر الإسترليني مقابل الدولار لكن العملة الأميركية انخفضت أيضا لأدنى مستوى لها في ستة شهور ونصف الشهر مقابل سلة عملات، مما يبرز انهيار الثقة في آفاق التضخم والنمو الأميركي.

وبحلول الساعة 10:19 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1260.40 دولار للأونصة بعد زيادته بنحو 3.6 % منذ التاسع من مايو.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1260.60 دولار للأونصة.

وتلقى المعدن النفيس دعما من بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة والضبابية السياسية التي تكتنف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث أثر ذلك سلبا على الدولار الذي انخفض نحو 7% منذ بداية العام ليبدد جميع المكاسب التي حققها بعد انتخاب ترمب العام الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 17.13 دولار للأونصة مقتربة بذلك من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته أمس الاثنين عندما صعدت 1.8% وهي أعلى زيادة يومية لها بالنسبة المئوية منذ 11 أبريل.

وزاد البلاتين 0.4 % إلى 950.10 دولار للأونصة بعدما بلغ أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 775.25 دولار للأونصة. وكان المعدن قد هبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين خلال معاملات أمس الاثنين، لكنه تعافى في نهاية اليوم ليصعد 1.5% وهو أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية منذ 20 أبريل.