"تداول" تعلن تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية.

وأوضحت في بيان لها أنه سيتم بناءً على الإجراء الجديد تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية، وإضافة نطاقات سعرية جديدة ابتداءً من 6 يونيو.

وبحسب الإجراءات الجديدة، فإن أسعار الأسهم أقل من 25 ريالا، وما بين 50 و100 ريال سيتم خفض قيمة النطاق وإضافة وحدات جديدة.

أمّا أسعار الأسهم بين 25 ريالا و50 ريالا، سيتم خفض قيمة النطاق من 10 هللات إلى 5 هللات.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة حركة التداولات وتقليل الفرق بين أسعار العرض والطلب في سجل الأوامر.