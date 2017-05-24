النفط يرفع أسهم أوروبا و"فيات" يهبط بقطاع السيارات

واجهت الأسهم الأوروبية صعوبة في تحديد اتجاهها في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، حيث بدد صعود أسهم شركات إنتاج النفط إثر هبوط في قطاعي التعدين السيارات.

وتقبع الأسهم الأوروبية دون أعلى مستوى في 21 شهرا بقليل منذ أكثر من أسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% مدعوما بصعود أسهم النفط والغاز الأوروبية، في حين زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1%.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.3% متأثرا ببدء تداول أسهم شركات دون الحق في توزيعات الأرباح.

وكانت شركات السيارات الأوروبية من أكبر القطاعات الخاسرة، حيث انخفضت 0.9% بقيادة سهم فيات كرايسلر الذي هوى اثنين بالمئة.

وكانت أسهم قطاع التعدين من النقاط الضعيفة أيضا في أوروبا حيث هبط مؤشر الموارد الأساسية أكثر من 1% مع تأثره بانخفاض أسعار النحاس.

وانخفض سهم جلينكور العملاقة للتعدين 1.6%.

وضغطت الأرباح على كينج فيشر البريطانية للتجزئة ليهوي سهمها 6.3 % متصدرة بذلك قائمة الخاسرين على المؤشر ستوكس بعد نشر بيانات جديدة.