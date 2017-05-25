الذهب يرتفع بعد إشارة لتأجيل رفع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، بعدما أشار محضر الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأميركي حذر بشأن رفع أسعار الفائدة.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة، لأنه يزيد تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً بينما يعزز الدولار.

وصعد سعر الذهب للبيع الفوري 0.60% إلى 1258.21 دولار للأونصة في نهاية التعاملات بالسوق الأميركي.

وأظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأميركي في وقت سابق أن صانعي السياسات اتفقوا على عدم تشديد الائتمان، حتى يروا أدلة على أن التباطؤ الاقتصادي في الآونة الأخيرة كان حدثا عابرا.

وسجل الذهب مكاسب بلغت نحو 3% منذ أن هبط إلى أدنى مستوى في حوالي شهرين عند 1213.81 دولار في التاسع من مايو.

وكانت المكاسب مدفوعة في الأساس بالاضطرابات السياسية الأميركية بعد قرار الرئيس، دونالد ترمب، إقالة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، مما أطلق موجة بيع في الأسهم ووضع ضغوطاً على الدولار.

وانخفض الذهب في العقود الآجلة الأميركية تسليم يونيو 0.2% ليبلغ عند التسوية 1253.1 دولار للأونصة. لكنها تراجعت عن خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصعد 0.23% إلى 1258.4 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.82 % إلى 17.17 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاتين 0.87% إلى 948.20 دولار للأونصة.

وفي الجلسة السابقة سجل المعدنان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أبريل.

وهبط البلاديوم 0.94% إلى 763.25 دولار للأونصة.