بورصة مصر تتعافى سريعاً من خسائر حادة بأسبوع "الفائدة"

سريعاً، تعافت مؤشرات البورصة المصرية من خسائر حادة بعد ساعات من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بدعم مشتريات قوية من المستثمرين العرب والأجانب، إثر الهبوط الحاد الذي سيطر على غالبية الأسهم يوم الاثنين الماضي.

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأحد الماضي، رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.7%.

وتسبب القرار المفاجئ في سيطرة حالة من العشوائية على قرارات المستثمرين والمتعاملين بالبورصة المصرية واتجاه المتعاملين العرب والمصريين نحو البيع، ما تسبب في تفاقم الخسائر.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 4.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.61% بعدما ارتفع من نحو 666.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي، ليسجل نحو 670.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% تعادل نحو 142 نقطة بعدما ارتفع بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 13094 نقطة، مقابل نحو 12952 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 1.6 مليار سهم، بقيمة 4.45 مليار جنيه.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أعلى وزن نسبي في السوق، بنسبة 1.32% إلى مستوى 77.5 جنيه، وبقيمة تداول نحو 70.2 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.5% فاقداً نحو 3 نقاط بعدما وصل بنهاية تعاملات أمس إلى مستوى 588 نقطة مقابل نحو 591 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر السبعيني نحو 163.8 مليون سهم، بقيمة 859.7 مليون جنيه لكن صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.36% مرتفعاً من مستوى 1380 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1385 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وسجل حجم التداول على أسهم المؤشر نحو 1.79 مليار سهم بقيمة 5.3 مليار جنيه. وخلال تعاملات الأسبوع، اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي شراء 552.35 مليون جنيه، و164.32 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 716.6 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 27.2 مليون جنيه و79.9 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرون المصريون للبيع بصافي بلغ نحو 107.1 مليون جنيه.