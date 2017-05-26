توقعات رفع الفائدة تدفع المصريين للتخلص من الدولار

تسبب قيام البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اتجاه عدد كبير من المصريين إلى التخلص من الدولار استعداداً للاستثمار في شهادات جديدة من المتوقع أن تطرحها البنوك خلال الأيام المقبلة في ضوء أسعار الفائدة الجديدة التي أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأحد الماضي، رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.7%.

وخيم الاستقرار على سوق الصرف، وفيما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تحسن الأخير مقابل بعض العملات العربية والخليجية ولكن بنسبة طفيفة.

وتسبب بدء موسم عمرة شهر رمضان المبارك في ارتفاع الطلب على الريال السعودي الذي صعد خلال الفترات الأخيرة، لكنه تراجع مؤخراً إلى مستواه الطبيعي بعد قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

في تعاملات الدولار، وفيما اختفت السوق السوداء بشكل تام، جرى تداول الدولار بين مستوى 17.95 و18.15 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع، وسط اتجاه قوي إلى تغيير الدولار إلى جنيه مصري استعداداً للتعامل بأسعار الفائدة الجديدة التي من المتوقع أن تعرضها البنوك خلال شهادات استثمار جنيه بفائدة أعلى من 20%.

وقال محمود دكروري، مدير حسابات العملاء بأحد البنوك الخاصة، إن هناك إقبال على تغيير الدولار خلال الأيام الماضية، رغم أن أسعار صرف الدولار لم تشهد أي تحسن ملحوظ بعد قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع الإقراض.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن المتعاملين في سوق الدولار لا يعرفون أنه ليس بالضرورة أن تقوم البنوك بتغيير أسعار الفائدة على الشهادات بعد قيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ولكنهم يتوقعون أن تقوم البنوك بطرح شهادات جديدة بسعر فائدة يفوق الأسعار الحالية والتي تصل إلى 20% على بعض أنواع الشهادات.

وقدمت بنوك التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي مصر وكريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الدولار عند 18.15 جنيه، فيما قدمت بنوك الأهلي ومصر وبنك القاهرة السعر الأقل للبيع عند مستوى 18.05 جنيه.

وقدم التجاري الدولي السعر الأعلى لشراء الدينار الكويتي عند 59.28 جنيه، فيما قدم بنك مصر سعر البيع الأقل عند 59.48 جنيه. وكان لبنك القاهرة الفارق الأكبر بين سعري شراء وبيع الدينار الكويتي بنحو 2.39 جنيهاً.

وعرض بنكي العربي الأفريقي الدولي، الإسكندرية شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع. ويعرض بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.20 جنيه، و18.05 جنيه للشراء.

ورفع مصرف أبوظبي الإسلامي شراء الدولار بصورة طفيفة بلعت قرشاً ليسجل 18.06 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 18.15 جنيه. وزاد سعر الدولار قرشاً لدى المصرف المتحد إلى 18.01 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع، مقابل 18 جنيهًا و18.10 جنيه على الترتيب أمس.