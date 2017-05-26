لماذا هبط الإسترليني لأدنى مستوى بأسبوعين؟

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة، بعدما أظهر استطلاع للرأي تقلص الفارق الذي يتقدم به حزب المحافظين المنتمية له رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على حزب العمال المعارض بشدة قبل الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم، بينما ارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية بعد تعافي أسعار النفط.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أيام أمام الدولار في الوقت الذي صعد فيه اليورو أيضا.

وانخفض الإسترليني بأكثر من نصف بالمئة إلى 1.2861 دولار مبتعدا أكثر عن مستوى الذروة الذي بلغ 1.3048 دولار في 18 مايو/أيار وهو أعلى ما سجله الجنيه الإسترليني منذ سبتمبر أيلول العام الماضي.

وارتفعت العملات المرتبطة بالنفط مثل الدولار الكندي والكرونة النرويجية بدعم من التعافي المحدود في أسعار الخام.

وجرى تداول الدولار الكندي في أحدث تعاملات على ارتفاع نسبته 0.2 بالمئة إلى 1.3455 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي انخفاضاً من مستوى 1.3388 دولار كندي الذي سجله أمس والذي كان الأعلى في خمسة أسابيع.

وارتفعت الكرونة النرويجية 0.1 بالمئة إلى 9.4096 كرونة مقابل اليورو.

ومقابل سلة تضم ست عملات كبرى، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 97.094 في الوقت الذي ارتفع فيه الين 0.5 بالمئة إلى 111.25 ين للدولار.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2210 دولار ليقفز صوب أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر الذي بلغ 1.1268 دولار هذا الأسبوع.