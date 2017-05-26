الذهب يصعد بفعل ضبابية الأداء المستقبلي للدولار

سجل الذهب أعلى مستوى في نحو 4 أسابيع في رد فعل على انخفاض الدولار والضبابية السياسية التي دفعت مستثمرين إلى العزوف عن الأصول التي تنطوي على مخاطر في مقابل تفضيل المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1265.59 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ الأول من مايو أيار. وارتفع المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1256.40 دولار للأوقية.

وتوقع خبراء أن يبقى الذهب محصورا في نطاق ضيق نسبيا مع سعر مستهدف عند 1200 دولار في 3 أشهر.

وهبط الدولار قليلا مقابل اليورو، مما عزز القوة الشرائية لمستثمري الذهب بمنطقة اليورو.