ما علاقة هبوط الإسترليني بتقدم حزب العمال؟

تكبد الجنيه الإسترليني أكبر خسائره منذ يناير بعدما أظهر استطلاع للرأي تقلص فارق تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى خمس نقاط مئوية فقط على حزب العمال المعارض قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات.

وواصل الإسترليني هبوطه أمام اليورو ونزل أكثر من نقطة مئوية كاملة أمام الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر ليقل أكثر من "سنتين" عن أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي.

وكان الافتراض بأن حزب المحافظين سيحقق فوزا كبيرا بما يعزز موقف ماي في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي قد دفع الإسترليني للصعود منذ أن دعت رئيسة الوزراء لإجراء انتخابات في الثامن من يونيو.

لكن استطلاعا أجرته مؤسسة يوجوف، بعد تفجير مانشستر الذي وقع الاثنين الماضي، أظهر تقدم ماي بربع الفارق الذي أظهرته بعض الاستطلاعات الأخرى قبل شهر.

وبحلول الساعة 1535 بتوقيت غرينتش، انخفض الإسترليني 1.2 بالمئة أمام العملة الأميركية إلى 1.2785 دولار، وواحدا بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 87.15 بنس لليورو.