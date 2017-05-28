سهم أجيليتي يقفز 6% بعد عودته إلى التداول

عاد سهم أجيليتي إلى التداول في البورصة الكويتية اليوم، بعدما كان موقوفاً عن التداول لمدة أسبوعين بناء على طلب الشركة إلى حين الإفصاح عن خبر جوهري.

وحقق سهم "أجيليتي" مكاسب جيدة ليعوض بذلك الأيام التي كان فيها موقوفا عن التداول بمكاسب 6%، وبقيم تداولات بلغت 5.57 مليون دينار.

وكانت أجيليتي قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها توصلت إلى "تسوية شاملة" مع الحكومة الأميركية، بخصوص القضايا المتعلقة بعقود توريد المواد الغذائية للجيش الأميركي ما بين عامي 2003 و2010.

وقال بيان الشركة، إنها وافقت على دفع 95 مليون دولار لتسوية الإجراءات المدنية، كما اتفقت كل من أجيليتي والحكومة الأميركية على التنازل المتبادل عن كافة المطالبات التعاقدية بينهما والناشئة عن عقود توريد المواد الغذائية.

وبلغت قيمة عقود أجيليتي لتموين الجيش الأميركي أكثر من 8.5 مليار دولار.

وأضاف البيان أن بنود التسوية مشروطة بموافقة المحكمة النهائية، فيما ستسمح هذه التسوية لأجيليتي باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية.

وأوضحت أجيليتي أنها ستسجل أرباحا صافية بقيمة 700 ألف دينار نتيجة هذه التسوية، وهو الفرق بين المبلغ الذي ستدفعه وبين المخصصات التي جنبتها سابقا.