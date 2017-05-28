"إيداع" تعلن إضافة أسهم اكتتاب وحدات "صندوق تعليم ريت"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة الوحدات المكتتب بها في صندوق "تعليم ريت"، اليوم الأحد، إلى حسابات المركز للمساهمين حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.

وكانت هيئة #السوق_المالية #السعودية قد وافقت على طلب شركة #السعودي_الفرنسي كابيتال #طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق #تعليم_ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

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