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"إيداع" تعلن إضافة أسهم اكتتاب وحدات "صندوق تعليم ريت"

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة الوحدات المكتتب بها في صندوق "تعليم ريت"، اليوم الأحد، إلى حسابات المركز للمساهمين حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.

وكانت هيئة #السوق_المالية #السعودية قد وافقت على طلب شركة #السعودي_الفرنسي كابيتال #طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق #تعليم_ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وبحسب بيان الهيئة، فإن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

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