إلغاء إدراج سهم "وقاية للتأمين" من السوق السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية إلغاء إدراج أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، من السوق المالية السعودية (تداول).

وأشار إعلان الهيئة، الاثنين إلى دعوتها مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى "عدم اتخاذ شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي الإجراءات النظامية اللازمة، لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات".