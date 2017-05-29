السعودي الفرنسي تغلق الاكتتاب بـ"تعليم ريت" بتغطية 890%

أعلنت السعودي الفرنسي كابيتال عن إغلاق الاكتتاب في صندوق تعليم ريت بنسبة تغطية وصلت إلى 890%.

ويعد الصندوق صندوقاً عقارياً متداولاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية يهدف إلى الاستثمار في عقارات تعليمية مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، هذا وستوزع نسبة 90% من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

ونظرا للإقبال الكبير على الاكتتاب بوحدات الصندوق وصل إجمالي قيمة متحصلات الاكتتاب ما مجموعه 760.904.764 ريالاً في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الوحدات المطروحة للاكتتاب 85.500.000 ريال وهو ما يعادل ما نسبته 890% كنسبة تغطية.

وثمن الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال وليد بن خالد فطاني ثقة العملاء، قائلاً "إن الشركة تسعى من خلال هذا الطرح الجديد إلى تلبية رغبة العملاء وإتاحة الفرصة للاستثمار في القطاع العقاري في المملكة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الشركة في منح عملائها حلولاً استثماريةً متنوعة تسهم في تحقيق أهداف العميل الاستثمارية حيث نسعى دوماً الى اختيار أصول ذات جودة وعائد جيد".