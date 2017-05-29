نيكاي يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية

استقر المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية وسط تعاملات اتسمت بالتقلب، في الوقت الذي يترقب فيه مستثمرون صدور مؤشرات اقتصادية أميركية رئيسية الأسبوع الجاري من بينها بيانات التوظيف للحصول على إشارات على توقيت رفع أسعار الفائدة الأميركية.



وكانت التعاملات ضعيفة نظراً لإغلاق الأسواق في الولايات المتحدة وغيرها من الدول بمناسبة عطلات.



وأغلق المؤشر نيكاي مستقرا عند 19682.57 نقطة بعد أن تحرك صعودا وهبوطا خلال الجلسة.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % إلى 1570.21 نقطة، في حين استقر مؤشر جيه.بي . إكس - نيكاي 400 عند 13996.49 نقطة.



وكان حجم التعاملات على المنصة الرئيسية ضعيفا واقتصر على 1.27 مليار سهم وهو الأقل منذ منتصف أغسطس.